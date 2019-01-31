ZTE готовит флагман на Snapdragon 855

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Samsung готовит релиз своего нового флагманского смартфона на процессоре Snapdragon 855 от компании Qualcomm. Многие были уверены, что данный процессор будет неким эксклюзивом корейского бренда, однако уже сейчас появились данные, что китайская компания ZTE тоже получила данный процессор себе для разработки нового флагманского смартфона. Пока что детальной информации о новинке нет, так как она находится в процессе проектирования, но в интернете вроде как есть данные из синтетического теста, где указано всего 6 гигабайт оперативной памяти. Это довольно мало, учитывая, что флагманы сейчас по 8-10 гигабайт получают. Будем ждать официального анонса новинки.