ZTE готовит к релизу nubia Z50 Ultra с камерой под дисплеем

Сложно придумать что-то интересное с дисплеем смартфона на текущий момент — пользователи уже давно привыкли к большой диагонали и высокому разрешению, при этом никто не удивляется яркости, цветопередаче или чему-то в таком духе, потому что всё это давно используется и ничего кардинально нового никто уже давно не демонстрировал. Но 7 марта ситуация может кардинально измениться, потому что компания ZTE планирует представить свой новый смартфон nubia Z50 Ultra, который получит дисплей с встроенной под него камерой. И речь не о том, чтобы сделать вырез в дисплее и туда интегрировать фронтальную камеру, а о полноценном дисплее, который будет закрывать всю фронтальную сторону смартфона. А камера будет просто находиться под ним, невидимая.

Технология на самом деле не новая, её используют уже не один год, но только в этом году производитель обещает представить дисплей, который позволит совершенно незаметно интегрировать фронтальную камеру под дисплей. В этом случае пользователь получит достаточно пространства для поглощения контента, а в случае необходимости использовать фронтальную камеру система сама уберёт пиксели в области фронталки, чтобы она могла получить достаточно света. Для пользователей, которые делают селфи не очень часто, это отличная возможность получить полноценный дисплей без вырезов и прочих неприятностей. Впрочем, посмотрим, что компания покажет на презентации и что будет реализовано на самом деле — важно, как экран смотрится в реальной жизни, а не на рендерах.