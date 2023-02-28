ZTE готовит к релизу nubia Z50 Ultra с камерой под дисплеем

Технология на самом деле не новая, её используют уже не один год, но только в этом году производитель обещает представить дисплей, который позволит совершенно незаметно интегрировать фронтальную камеру под дисплей. В этом случае пользователь получит достаточно пространства для поглощения контента, а в случае необходимости использовать фронтальную камеру система сама уберёт пиксели в области фронталки, чтобы она могла получить достаточно света. Для пользователей, которые делают селфи не очень часто, это отличная возможность получить полноценный дисплей без вырезов и прочих неприятностей. Впрочем, посмотрим, что компания покажет на презентации и что будет реализовано на самом деле — важно, как экран смотрится в реальной жизни, а не на рендерах.