ZTE готовит новый смартфон с камерой в дисплее

Когда решение скрытой фронтальной камеры под экраном еще не стало коммерчески популярным, ZTE потрясла мир, представив в прошлом году Axon 20 5G. В 2021 году компания сделает шаг вперед, выпустив преемника ZTE Axon 30 Pro. Компания уже начала тизерить его в Китае, и теперь он получил сертификат российского центра. Смартфон ZTE с номером модели ZTE A2022PG отображается на веб-сайте сертификатора. Список характеристик почти ничего не уточняет в плане характеристик, а лишь показывает, что это ZTE Axon 30 Pro 5G. Вероятно, вскоре устройство получит сертификаты и от других центров по всему миру, тогда же появится информация о характеристиках гаджета. Но, вероятно, фишка с камерой под дисплеем никуда не денется — она будет скрыта внутри экрана.

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