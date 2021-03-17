ZTE не будет использовать ОС от Huawei

Huawei работает над собственной операционной системой под названием HarmonyOS (ОС HongMeng в Китае) в течение нескольких лет, а недавно компания анонсировала обновленную операционную систему второго поколения. Кажется, что программное обеспечение, наконец, готово к внедрению для смартфонов, и ожидается, что Huawei будет использовать его на своих будущих флагманских смартфонах. Более того, компания также планирует предложить мобильную операционную систему другим производителям. Отвечая на вопрос инвесторов, руководитель ZTE пояснил, что компания не планирует использовать HarmonyOS от Huawei для своих смартфонов в 2021 году. В текущем году компания прилагает усилия по внедрению технологии 5G и унификации своих дочерних компаний по производству смартфонов.