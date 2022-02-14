ZTE nubia Z40 Pro получит магнитную беспроводную зарядку

Z40 Pro от nubia скоро будет официально представлен, и мы уже получили четкое представление о ключевых характеристиках телефона — чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и специальном 35-мм основном объективе Sony IMX 787. Последние тизеры также подтверждают, что в телефоне будет беспроводная магнитная зарядка, которая будет первой на коммерчески доступном телефоне Android.

Нет ни подробностей о скорости зарядки, ни реального изображения магнитного зарядного устройства для nubia Z40 Pro, но плакат предполагает, что оно будет иметь форму шайбы, как и устройство Apple MagSafe. Это вся информация на данный момент, но учитывая, что Z40 Pro должен появиться в конце этого месяца, мы должны получить более официальные подробности.