ZTE официально представила Voyage 20 Pro 5G

Сегодня ZTE провела в Китае мероприятие на космическую тематику, на котором анонсировала свой новый Voyage 20 Pro. Voyage 20 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 90 Гц и разрешением FHD +, а также вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панеле расположилась основная камера на 64 МП, сверхширокая 8-мегапиксельная камера и 5-мегапиксельная макро-камера. Телефон поставляется с аккумулятором емкостью 5100 мАч, быстрой зарядкой 66 Вт. Смартфон работает на Android 11 с фирменной оболочкой MyOS11 от ZTE. Voyage 20 поставляется в цветах Cyan Ink и Dawn и продается по цене 2198 юаней за единственную конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Первые продажи в Китае стартуют 4 декабря.