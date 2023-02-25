ZTE подтвердила существование Nubia Z50 Ultra

Недавно в сети появилась фотографии, на которой, как утверждал источник, был изображен флагманский смартфон Nubia Z50 Ultra. Сегодня компания ZTE подтвердила факт существования такого устройства, опубликовав соответствующий тизер. Характеристики смартфона не приводятся, но тизер намекает на подэкранную селфи-камеру. Скорее всего, Nubia Z50 Ultra будет конкурировать с такими флагманами, как Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra.

Вероятно, новинка получит и другие изменения в сравнении с Nubia Z50, который оснащается сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
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