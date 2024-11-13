ZTE представила Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+

Сегодня, как и ожидалось ранее, флагманские смартфоны Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ были официально представлены для тех пользователей, которые хотят получить максимальную производительность — в том числе в играх. Стоит сразу отметить, что эти модели имеют довольно схожие характеристики, а основное различие заключается в батарее и скорости зарядки. Например, Red Magic 10 Pro оснащён аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, тогда как версия Pro+ получила батарею на 7050 мАч с технологией нитрида кремния и зарядкой мощностью 120 Вт. Также стоит сказать, что Red Magic 10 Pro предлагает 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, тогда как версия Pro+ доступна с объёмом 512 ГБ или 1 ТБ и опциями оперативной памяти 16 или 24 ГБ. Естественно, оба устройства используют стандарт памяти UFS 4.1 Pro, который даже быстрее, чем UFS 4.0.

Также эти смартфоны оснащены передовой системой охлаждения — она представлена испарительной камерой площадью 12000 мм2, плюс имеется слой медной фольги площадью 5200 мм2 и графеновый слой. Этого должно хватить, чтобы рассеивать тепло от процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition. Также оба устройства получили 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей BOE Q9+ с разрешением 1216x2688 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой отклика на касание 960 Гц. Яркость экрана может достигать отметки в 2000 нит, поддерживается DC-димминг и ШИМ-димминг на частоте 2592 Гц.
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