ZTE представила игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro

Достаточно известная китайская компания Nubia, дочерний бренд гиганта ZTE, сегодня представила новый игровой ноутбук под названием Titan 16 Pro. Он оснащён 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, временем отклика 3 мс, частотой обновления 240 Гц и разрешением 2560x1600 пикселей. Максимальная яркость дисплея составляет 500 нит, плюс он поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и DC dimming, а также может похвастаться 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Также стоит отметить, что данный ноутбук оснащён процессором Intel Core i9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070 (на выбор покупателя в зависимости от комплектации). Ещё сюда можно установить до 32 ГБ оперативной памяти Samsung DDR5 5600 МГц (с возможностью расширения до 96 ГБ), а для хранения данных используется SSD Samsung PM9A1 на 1 ТБ со скоростью чтения 7000 МБ/сек.

Ещё здесь представлена система охлаждения Magic Cooling, которая оснащена двумя большими вентиляторами, работающими на скорости 3850 об/мин, обеспечивая давление воздуха в 13,8 CFM (это уровень достаточно неплохого процессорного башенного кулера в десктопном ПК). Также есть стереодинамики с поддержкой DTS-X Ultra, веб-камера на 1080р, поддерживающая Windows Hello, и поддержка быстрой зарядки 100 Вт. Примечательно, что ноутбук Red Magic Titan 16 Pro оснащён портом Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB Type-C 3.2, а также портом USB-A 3.2 и Ethernet-выходом для проводного подключения к интернету.