ZTE представила на международном рынке флагманский смартфон Axon 40 Ultra

ZTE Axon 40 Ultra дебютировал в Китае в мае, и теперь производитель выпускает его на международном рынке. Он будет доступен во многих регионах мира — Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Южной Африке.

Официальные продажи стартуют 21 июня, цена начинается от 799 долларов. ZTE Axon 40 Ultra оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экран с разрешением 2480 x 1116 пикселей и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Основная камера представлена тремя модулями по 64 МП каждый (основной, ультра широкоугольный и перископный телевик). Фронтальная камера на 16 МП. Основан смартфон на мобильной платформе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с аккумулятором на 5000 мАч. Есть поддержка Bluetooth 5.2, двойные стереодинамики, NFC, Wi-Fi 6E. Работает смартфон поду правлением ОС Android 12.

Флагманский смартфон ZTE Axon 40 Ultra представлен в версиях с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.