Китайский бренд ZTE представила новый смартфон 5G среднего класса Blade A31. Смартфон был представлен в виде изображения, который выглядит как страница из сертификационного документа. На отсканированном документе видно, что ZTE Blade A31 5G имеет номер модели A2122H.

На изображении показано, что смартфон имеет центральное отверстие для перфорации и встроенный сканер отпечатков пальцев, что означает, что грядущий смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем. За производительность данного смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 768G. Когда именно компания ZTE анонсирует в живую смартфон, к сожалению неизвестно.