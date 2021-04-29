На изображении показано, что смартфон имеет центральное отверстие для перфорации и встроенный сканер отпечатков пальцев, что означает, что грядущий смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем. За производительность данного смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 768G. Когда именно компания ZTE анонсирует в живую смартфон, к сожалению неизвестно.
Китайский бренд ZTE представила новый смартфон 5G среднего класса Blade A31. Смартфон был представлен в виде изображения, который выглядит как страница из сертификационного документа. На отсканированном документе видно, что ZTE Blade A31 5G имеет номер модели A2122H.