ZTE представила смартфон Nubia Z80 Ultra

Nubia представила свой новый флагман Z80 Ultra, который получил несколько серьёзных улучшений по сравнению с предшественником — процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, обновлённую систему камер и аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 80 Вт. Аппарат был анонсирован сегодня в Китае, а глобальный релиз запланирован на 6 ноября. Z80 Ultra оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 1,5K (1216х2688 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Кроме того, в смартфоне вновь используется фронтальная камера под экраном с разрешением 16 Мп, благодаря чему панель остаётся полностью «чистой». Основная камера возвращает эквивалент 35 мм и использует кастомный сенсор Omnivision 990 размером 1/1,3 дюйма. Её дополняет перископная камера на 64 Мп с сенсором 1/2 дюйма и трёхкратным оптическим зумом. Третий модуль — ультраширокоугольный на 18 мм с сенсором 1/1,55 дюйма.

Примечательно, что система камер получила новые ИИ-фильтры, которые автоматически подбирают цветовые профили в зависимости от сцены, но при желании их можно настраивать вручную. Также для любителей съёмки Nubia предлагает дополнительный фотокомплект за 669 юаней (около 95 долларов), который превращает смартфон в ретро-камеру. В него входит крепление «T-mount» для внешних объективов и холодный башмак для микрофонов, осветительных приборов и других аксессуаров. Весьма интересное решение для многих пользователей, ценящих мобильную фотографию.