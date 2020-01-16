ZTE снижает цену на Nubia Z20

ZTE Nubia Z20 предлагает двойной OLED-экран. Лицевая сторона имеет 6,42 дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2340 x 1080 с покрытием Gorilla Glass 5. Второй экран находится с обратной стороны, 5,1 дюймовый дисплей с разрешением 1520 x 720.

Nubia Z20 оснащен процессором Snapdragon 855 Plus вместе с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти для хранения файлов. Смартфон оборудован камерой 48 МП, 16 МП ультра-широкоугольная камера и 8 МП камера с оптическим и цифровым увеличением. Смартфон предлагает запись видео в разрешении 8K.

Емкость батареи составляет 4000 мАч. Зарядка осуществляется через USB-C, Z20 поддерживает две сим-карты. Стоимость ZTE Nubia Z20 начинается от 499 долларов.