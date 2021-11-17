ZTE представляет Axon 30 Ultra Aerospace Edition

ZTE анонсировала ограниченную серию своего флагмана, получившего название ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Продвигать эту модель будет актриса Хаокун Лю из фильма «Одна секунда» . Помимо фильма, это устройство также отмечает успех космического агентства Китая, которое успешно отправило орбитальный аппарат и посадочный модуль на Марс ( Tianwen-1 ) и трех тайконавтов на китайскую космическую станцию ​​( Tiangong ).

Телефон Aerospace Edition будет иметь 18 ГБ оперативной памяти, что уже было достигнуто игровым подразделением ZTE с Red Magic 6 Pro. Он также будет иметь виртуальную оперативную память которой можно будет увеличить объем оперативной памяти до 20 Гб.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition 18 ГБ / 1 ТБ будет доступен в Китае начиная с 25 ноября.
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