ZTE создала новую технологию камеры под дисплеем

Некоторое время назад компания ZTE уже выпустила смартфон с фронтальной камерой, которая расположена под дисплеем. К сожалению, данный смартфон снимал достаточно плохо, так что многие пользователи и журналиста остались крайне недовольны уровнем качества фронтальной камеры. Это вполне ожидаемо, так как разработка достаточно новая, её ещё нужно дорабатывать и улучшать, и ожидать с первого же релиза качественной съемки на фронтальную камеру, которая расположена под экраном, было бы глупо. Именно по этой причине производитель решил не останавливаться на достигнутом — вместо этого производитель придумал новую технологию, которая позволяет улучшить качество снимков на фронтальную камеру под дисплеем. Данную технологию сегодня официально анонсировали, но когда она точно попадет в релиз сейчас никто сказать не может.

Также производитель заявил, что он слегка изменил технологию подэкранной камеры, так что теперь пиксели на дисплее не мешают сенсору изображения получать достаточно света и фокусироваться на объектах, которые попадают в объектив. Это достаточно серьезные изменения, так как у первого смартфона с камерой под дисплеем основной проблемой являлось именно то, что на датчик не попадало достаточное количество света, из-за чего картинка получалось мыльный и достаточно темная. Если эту проблему исправить, то фронтальная камера под дисплеем будет вполне привлекательным решением для всех флагманских смартфонов текущего и будущего поколений.
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