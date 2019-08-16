ZTE верит в развитие 5G

Сотрудники компании ZTE уверены, что сотовые сети пятого поколения будут пользоваться популярностью только через три года. На текущем этапе страны только получают тестовые образцы, проверяют, как работают сети на определенных частотах и продают эти частоты или отдают их в аренду сотовым операторам. Только после этого начнутся тесты, а уже потом внедрение частот в активное использование обычными пользователями. То есть, в ближайшее время ожидать чего-то прорывного не стоит, так как крупным операторам еще нужно протестировать данную технологию и только потом внедрять ее. Будем ждать, когда технология 5G станет массовой и ею можно будет спокойно пользоваться во всех городах, получая данные на запредельной скорости.