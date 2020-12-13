ZTE выпустила зарядное устройство мощностью 65 Вт

ZTE выпустила новое высокоскоростное зарядное устройство на основе нитрида галлия в Китае. Этот аксессуар для зарядки, получил название ZTE 65W GaN Charger, которое имеет три порта и поддерживает несколько стандартов зарядки.

Новое сверхбыстрое зарядное устройство ZTE использует нитрид галлия (GaN), и поэтому оно сравнительно меньше, чем аналогичные по спецификации быстрые зарядные устройства на основе кремния.

Это зарядное устройство мощностью 65 Вт оснащено штифтом, откидывающимся на 90° и имеет три выходных порта - 2 x USB Type-C и 1 x USB Type-A соответственно.

Зарядное устройство можно использовать для зарядки всех ваших устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, портативные игровые консоли, камеры и другие аксессуары: USB Power Delivery (PD) 3.0, Qualcomm Quick Charge (QC) 3.0, протокол быстрой зарядки HiSilicon (FCP), HUAWEI SuperCharge (SCP), адаптивная быстрая зарядка Samsung (AFC).

Зарядное устройство ZTE 65 Вт GaN стоит 23 доллара США и доступен для покупки в Китае.