ZTE выпустила зарядное устройство мощностью 65 Вт

ZTE выпустила новое высокоскоростное зарядное устройство на основе нитрида галлия в Китае. Этот аксессуар для зарядки, получил название ZTE 65W GaN Charger, которое имеет три порта и поддерживает несколько стандартов зарядки.

Новое сверхбыстрое зарядное устройство ZTE использует нитрид галлия (GaN), и поэтому оно сравнительно меньше, чем аналогичные по спецификации быстрые зарядные устройства на основе кремния.

Это зарядное устройство мощностью 65 Вт оснащено штифтом, откидывающимся на 90° и имеет три выходных порта - 2 x USB Type-C и 1 x USB Type-A соответственно.

Зарядное устройство можно использовать для зарядки всех ваших устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, портативные игровые консоли, камеры и другие аксессуары: USB Power Delivery (PD) 3.0, Qualcomm Quick Charge (QC) 3.0, протокол быстрой зарядки HiSilicon (FCP), HUAWEI SuperCharge (SCP), адаптивная быстрая зарядка Samsung (AFC).

Зарядное устройство ZTE 65 Вт GaN стоит 23 доллара США и доступен для покупки в Китае.

Комментарии и отзывы ZTE 65W GaN Charger
Обзоры:
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Обзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питанияОбзор SVEN UP-L1000E. Интерактивный источник бесперебойного питания
Новости:
SilverStone представила блок питания Intros AD120-DC для SFF-систем

SilverStone Intros AD120-DC блок питания для SFF-систем. Его размеры 160 мм x 25 мм x 45 мм (ДxВxШ). ...
ZMI Dual-Mode Charger Power Bank - это одновременно адаптер и блок питания

ZMI - это экологическая сеть компании Xiaomi, которая набирает популярность благодаря широкому ассортимен...
ZTE выпустила зарядное устройство мощностью 65 Вт

ZTE выпустила новое высокоскоростное зарядное устройство на основе нитрида галлия в Китае. Этот аксессуар...
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
«ЛАНИТ-Интеграция» и Cisco обеспечивают ...
«ЛАНИТ-Интеграция» и Cisco обеспечивают Три московских COVID-центра были оснащены инновационной телемедицинской системой, разработанной «ЛАНИТ-Ин...
Xbox версия игры Football Manager 2021 п...
Xbox версия игры Football Manager 2021 пFootball Manager 2021 вернется на Xbox впервые за тринадцать лет и предложит оригинальную версию на основ...
Philips Hue получают поддержку Apple Ada...
Philips Hue получают поддержку Apple AdaЕсли вы являетесь обладателем Apple и несколькими лампами Philips Hue, теперь вы можете использовать их ...
Intel Xe-HP NEO протестировали в Geekben...
Intel Xe-HP NEO протестировали в GeekbenПримерно прошлым летом появились первые новости о том, что компания Intel планирует выпустить в свет свою...
Новый MateBook X может получить процессо...
Новый MateBook X может получить процессоНе секрет, что из-за больших проблем на рынке смартфонов компания Huawei пытается нарастить продажи в дру...
MSI и Corsair выпустят новые видеокарты ...
MSI и Corsair выпустят новые видеокарты Помимо графических карт серии Gaming X Trio и Ventus x3, MSI планирует выпустить еще несколько видеокарт....
Samsung Galaxy A12 может похвастаться кл...
Samsung Galaxy A12 может похвастаться клДовольно часто можно заметить весьма интересную особенность — если пользователю нужно приобрести смартфон...
Media Tonic закрывает мобильную игру Gea...
Media Tonic закрывает мобильную игру GeaНесколько лет назад, Microsoft совершила большой рывок с проектами Gears of War, анонсировав за один год ...
Смартфон Realme 7i показали на фото...
Смартфон Realme 7i показали на фотоПрофильное издание Slahleaks поделилось фотографиями смартфона Realme 7i и его упаковки, подтверждающей н...
Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Hitomi E...
Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Hitomi EYeston представила наверное, одну из самых красивых видеокарт серии Radeon RX 6800. Видеокарта будет выпу...
Lenovo ThinkPad X1 Fold оценен в 329 тыс...
Lenovo ThinkPad X1 Fold оценен в 329 тысКомпания Lenovo представила в России первый ноутбук с гибким складным экраном ThinkPad X1 Fold. Новинка п...
Потенциальный бестселлер Poco X3 NFC выш...
Потенциальный бестселлер Poco X3 NFC вышКомпания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Poco X3 NFC, который может похвастаться отличным...
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor