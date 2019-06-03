Защищенная версия Samsung Galaxy S9 засветилась в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о защищенной версии смартфона Samsung Galaxy S9, которая проходит под модельным названием Samsung SM-G889F. Аппарат оборудован фирменным чипсетом Exynos 9810, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 9 Pie. В одноядерном тесте смартфон набрал 3130 баллов, а с использованием всех ядер – 9050 баллов. Источники утверждают, что именно этот смартфон засветился на видео еще в начале этого года. По словам инсайдера Роланда Квандта, он получил 5,2-дюймовый дисплей и одинарную камеру на 12 Мп.