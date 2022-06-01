Защищенные смартфоны Blackview BL8800 и BL8800 Pro доступны во всем мире

На мировой рынок вышли два защищенных смартфона Blackview на базе мобильной платформы Dimensity 700. Это Blackview BL8800 и BL8800 Pro, они оснащены рядом интересных функций, но главной особенностью являются их камеры. Смартфоны Blackview имеют схожие характеристики, за исключением основных камер. BL8800 Pro оснащен тепловизионной камерой FLIR Lepton и основной камерой 50 МП, а BL8800 получила камеру ночного видения, основную камеру 50 МП и сверхширокоугольную камеру.

6,58-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2408 пикселей и яркостью 480 кд/м2. Помимо чипсета MediaTek Dimensity 700, смартфоны получили 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти. Они соответствуют рейтингам IP68 и IP69K и военному стандарту MIL-STD-810H. Телефоны выдерживают погружение под воду на максимальную глубину 1,5 м на срок до 30 минут и устойчивы к падениям с высоты 1,5 м. Аккумуляторы емкостью 8280 мАч в обоих устройствах поддерживают быструю зарядку мощностью 33 Вт. Смартфоны используют технологию жидкостного 3D-охлаждения с медными трубками для эффективного отвода тепла.

Смартфоны поставляются с ОС Android 11 и пользовательским интерфейсом Doke OS 3.0. Обе модели доступны в трех цветах — Conquest Black, Mecha Orange и Navy Green. Смартфоны были представлены несколько недель назад и сейчас доступны по всему миру. Стартовая цена стандартной модели составляет 350 долларов.