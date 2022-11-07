Защищенный IIF150 Air1 Ultra получил 120-Гц экран

Компания IIF150 пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Air1 Ultra, которая, среди прочего, может похвастаться толщиной 9,55 мм. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой на 32 Мп, защитой в соответствии со степенями IP68/IP69K и стандартом MIL-STD-810, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, ИК-термометром и предустановленной ОС Android 13. Цена смартфона составляет 200 долларов.