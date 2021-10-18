Защищенный Oukitel WP17 появился в продаже по сниженной цене

Компания Oukitel дала старт продажам защищенного смартфона Oukitel WP17, который был представлен несколько дней назад. До 24 октября новинка будет доступна в официальном магазине Oukitel на Aliexpress по сниженной цене в 200 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,76-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и 20-Мп ИК-камерой ночного видения с дальностью обзора до 20 метров, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP69K и прочностью по американскому военному стандарту MIL-STD-G810.