Защищенный Oukitel WP17 появился в продаже по сниженной цене

Напомним, что смартфон характеризуется 6,76-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и 20-Мп ИК-камерой ночного видения с дальностью обзора до 20 метров, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой от воды в соответствии со степенью IP69K и прочностью по американскому военному стандарту MIL-STD-G810.