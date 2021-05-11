Защищенный Ulefone Armor 8 Pro подешевел до $160

Компания Ulefone снова снизила цену на защищенный смартфон Armor 8 Pro, который изначально стоил 250 долларов, а до 17 мая его можно будет приобрести за 160 долларов.

За эту цену пользователи получат аппарат, оснащенный защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, защитой от падений и ударов по армейскому стандарту MIL-STD-810G, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым экраном с врезанной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 5580 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, тройной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 16 Мп, модулем NFC и предустановленной ОС Android 11.
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