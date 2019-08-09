Защищенный Ulefone Armor X3

За производительность гаджета отвечает четырёхъядерный процессор при поддержке 2 ГБ оперативной памяти. Для съемки фото предусмотрена двойная основная камера с разрешением сенсоров 8 и 2 Мп, а 5-мегапиксельная фронталка дополнительно оснащена функцией разблокировки по лицу. Работает смартфон под управлением актуальной версии Android 9.0 Pie.Ulefone Armor X3 с 5,5-дюймовым дисплеем получил «бронированный» корпус, защищённый по стандартам IP68/IP68K и MIL-STD-810G. Аппарат способен выдержать контакт с водой и пылью, а также перепады давления и температур от -20 до +60 градусов без потери работоспособности. Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, по заверению производителя, обеспечивает до 25 часов автономной работы смартфона в режиме разговора.О стоимости новинки пока неизвестно.