Защищенный Ulefone Power Armor 13 выходит в продажу

Компания Ulefone объявила о том, что защищенный смартфон Ulefone Power Armor 13 появится в продаже уже 26 июля. При этом, первая партия окажется ограниченной. Старт свободных продаж запланирован на 10 августа.

Напомним, что главной особенностью новинки стала батарея ёмкостью 13200 мАч. Смартфон также характеризуется процессором MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, предустановленной ОС Android 11, основной камерой с главным модулем на 48 Мп, защитой от царапин и ударов в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, а также защитой от воды согласно степени IP69K, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, беспроводной мощностью 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт.