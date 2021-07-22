Защищенный Ulefone Power Armor 13 выходит в продажу

Напомним, что главной особенностью новинки стала батарея ёмкостью 13200 мАч. Смартфон также характеризуется процессором MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, предустановленной ОС Android 11, основной камерой с главным модулем на 48 Мп, защитой от царапин и ударов в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, а также защитой от воды согласно степени IP69K, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, беспроводной мощностью 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт.