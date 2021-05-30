Защищенный Umidigi Bison 2021 получил барометр

Компания Umidigi пополнила ассортимент смартфонов моделью Bison 2021, которая оценена в 180 долларов. Новинка характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K и прочностью по стандарту MIL-STD-810, двумя настраиваемыми кнопками, барометром, функциями рации и подводной съёмки, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 24 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, дактилоскопом, 8-ядерной платформой MediaTek Helio P60, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом и портом USB Type-C. Габариты устройства равны 162,5:79,9:12,8 мм, а масса – 250 граммам.