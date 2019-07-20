Защищенный Unihertz Titan и его функции

Смартфон Unihertz Titan оснащен дисплеем, обеспечивающим разрешение 1440 х 1440 пикселей. Панель, созданная по IPS-технологии, имеет размер диагонали 4,5 дюйма. Гаджет получил довольно мощную батарею, емкость которой составляет 6000 мАч, с функцией беспроводной зарядки. Аппарат имеет защиту от ударов и падений, а также от влаги и пыли.На настоящий момент на рынке присутствует другой продукт BlackBerry – смартфон Key2 с прямоугольным дисплеем. Модель Passport давно не выпускается, но по дизайну именно она больше похожа на Unihertz Titan, поскольку экран у обеих моделей имеет форму квадрата. Новинка использует операционную систему Android, в то время как BlackBerry Passport обладал собственной платформой BlackBerry OS.О стоимости мощной новинки пока неизвестно.