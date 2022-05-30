Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 40 оценен в 4899 долларов

Под капотом находится чип Intel Core i5 или i7 vPro 11-го поколения с 16 ГБ ОЗУ (возможностью расширения до 64 ГБ) и быстросъемный твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ, который можно увеличить до 2 ТБ. Модель оснащается графическим процессором iGPU Intel Iris Xe, также будут предложен вариант с AMD. Panasonic Toughbook 40 - 14-дюймовый сенсорный ноутбук с разрешением FHD. Есть веб-камера FHD с защитной шторкой, наряду с четырьмя микрофонами и двумя направленными вверх динамиками.
Аккумулятор ноутбука также поддерживает горячую замену и удваивает время использования до 36 часов с дополнительным аккумулятором. Ноутбук предлагает возможности подключения: 4G и 5G, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Встроенные разъемы включают один порт Thunderbolt 4, 2 порта USB-A, microSD, HDMI, Ethernet и аудиоразъем.