Защищенный ноутбук Panasonic Toughbook 40 оценен в 4899 долларов

Panasonic готовит к выпуску защищенный ноутбук Toughbook 40 с сертификатом IP66 и соответствует ряду военных стандартов. Благодаря корпусу толщиной 2,1 дюйма (53,3 мм) Panasonic Toughbook 40 представляет собой защищенный ноутбук весом 3,35 кг.

Под капотом находится чип Intel Core i5 или i7 vPro 11-го поколения с 16 ГБ ОЗУ (возможностью расширения до 64 ГБ) и быстросъемный твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ, который можно увеличить до 2 ТБ. Модель оснащается графическим процессором iGPU Intel Iris Xe, также будут предложен вариант с AMD. Panasonic Toughbook 40 - 14-дюймовый сенсорный ноутбук с разрешением FHD. Есть веб-камера FHD с защитной шторкой, наряду с четырьмя микрофонами и двумя направленными вверх динамиками.

Аккумулятор ноутбука также поддерживает горячую замену и удваивает время использования до 36 часов с дополнительным аккумулятором. Ноутбук предлагает возможности подключения: 4G и 5G, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Встроенные разъемы включают один порт Thunderbolt 4, 2 порта USB-A, microSD, HDMI, Ethernet и аудиоразъем.

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