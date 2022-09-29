Защищенный смартфон AGM H5 Pro оценен в $305

Компания AGM пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью AGM H5 Pro, который уже появился в китайской продаже по цене в 305 долларов. Новинка характеризуется возможностью погружения в воду до 1,5 метра в течение 1 часа и падения без повреждений с высоты 1,5 метра, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки, 3,5-Вт динамиком с усилителем громкостью 112 дБ, подсветкой с эффектами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, модулем NFC и 3,5-мм гнездом для наушников.