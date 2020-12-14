Защищенный смартфон AGM X5 поступил в продажу в Китае

Китайская компания AGM выпустила на домашнем рынке защищенный смартфон AGM X5. Смартфон сертифицирован по стандарту IP68, защищен от ударов, пыли и грязи, а также может быть погружен на глубину до 1,5 метра. Корпус AGM X5 выполнен из металла, задняя крышка также металлическая. Толщина устройства составляет 11,8 мм, вес 274 граммов. Основная камера имеет 48 МП сенсор, селфи-камера на 16 МП.

AGM X5 оснащен 6,5 дюймовым ЖК-дисплеем с FullHD+ разрешением. Устройство работает на Android 10 на базе XOS 5.0. Производительность обеспечивает платформа Unisoc T7510. На борту 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. емкость аккумулятора составляет 5600 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Смартфон, как упоминалось выше, доступен для китайского рынка, его цена 565 долларов.
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