Защищенный смартфон Blackview BL5000 появился в продаже

Компания Blackview выпустила в продажу смартфон Blackview BL5000, который будет доступен до 8 августа по специальной цене 300 долларов, а затем подорожает до 500 долларов. При этом, первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Blackview AirBuds 3.

Новинка характеризуется поддержкой двух SIM-карт 5G, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, функцией HyperEngine для большей производительности в играх, 6,36-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, ультралинейным динамиком, жидкостной системой охлаждения, аккумулятором ёмкостью 4980 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, тыльной камерой с главным модулем на основе 12-Мп датчика Sony IMX362 и сверхширокоугольным модулем разрешением 16 Мп, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также защитой в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810G.

Комментарии и отзывы Blackview BL5000
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