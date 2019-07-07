Защищенный смартфон Blackview BV6100

Для обеспечения должной автономности при такой диагонали предусмотрен аккумулятор на 5580 мАч, а за производительность отвечают четырехъядерный чипсет MediaTek Helio A22 в связке с 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Также из известных характеристик выделим двойную 8-Мп камеру Sony и наличие модуля NFC.Blackview готовит к релизу новую модель защищенного смартфона BV 6100, главной особенностью которого стал огромный 6,88’’ дисплей с вырезом под фронталку в правом углу. Компания называет его первой в мире защищенкой в таком формате.О стоимости новинки пока неизвестно.