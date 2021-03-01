Защищенный смартфон Blackview BV6600 появился в продаже

Компания Blackview выпустила в продажу защищенный смартфон Blackview BV6600, одной из особенностей которого стала батарея ёмкостью 8580 мАч. До 14 марта новинка будет стоить 130 долларов, а затем подорожает до 200 долларов.

Новинка характеризуется поддержкой 4G и Wi-Fi, защитой по американскому военному стандарту MIL-STD-810G и степени IP69K, возможностью снимать видео и фотографировать под водой, 5,7-дюймовым дисплеем, платформой MedaiTek Helio A25, модулем NFC для бесконтактной оплаты, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальной камерой разрешение 8 Мп и одинарной тыльной камерой на 16 Мп.