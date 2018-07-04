Защищенный смартфон Blackview BV9500 Pro получил функцию рации

Компания Blackview готовит к выпуску защищенный смартфон Blackview BV9500 Pro, который может похвастаться соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810G и степени защиты IP68. Новинку также оснастили процессором Helio P23, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, сдвоенной основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятор на 10 000 мАч с 24-ваттной зарядкой, поддержкой беспроводной зарядки Qi, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев, а также внешней антенной для работы рации (в диапазоне 400-470 МГЦ). В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo. Смартфон появится в продаже в августе по цене 369 долларов.