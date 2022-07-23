Защищенный смартфон Doogee S89 Pro готов к старту продаж

Сетевые источники сообщают, что защищенный смартфон Doogee S89 Pro появится в продаже 25 июля по цене в 240 долларов. Новинка характеризуется прочностью по стандарту MIL-STD-810H и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, батареей ёмкостью 12000 мАч, поддержкой 65-Вт проводной 15-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 20 (камера ночного видения) и 8 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, боковым дактилоскопом, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 12.