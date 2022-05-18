Защищенный смартфон Doogee S98 Pro оценили в 43 тысячи рублей

Напомним, что смартфон характеризуется тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX582), 20 Мп (камера ночного видения на сенсоре Sony IMX350) и тепловизионной камерой неизвестного разрешения, фронтальной камерой на 16 Мп (датчик Samsung S5K3P9SP), 6,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FullHD+, однокристальной системой MediaTek Helio G96, слотом для карт памяти microSD, предустановленной ОС Android 12, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и беспроводной на 15 Вт, защитой от пыли и воды IP68/69K, а также прочностью согласно требованиям стандарта MIL-STD-810G.