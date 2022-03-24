Защищенный смартфон Doogee S98 выходит в продажу

Компания Doogee объявила о том, что смартфон Doogee S98 станет доступен для покупки уже 28 марта. Первые покупатели смогут купить его за 240 долларов, а с 1 апреля цена возрастет до 340 долларов.

Новинка оснащается 6,3-дюймовый ЖК-экраном с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla, дополнительным 1,1-дюймовым дисплеем на задней панели в видео часов, восьмиядерным процессором MediaTek G96, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 20 Мп (камера ночного видения), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой комплектной 33-Вт зарядки, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, защитой и прочностью в соответствии со стандартами IP68/IP69K и MIL-STD-810G, предустановленной ОС Android 12, модулем NFC, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.1, а также боковым дактилоскопом.