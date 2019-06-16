Защищенный смартфон Galaxy Xcover 5

Устройство SM-G398FN появилось в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, благодаря чему стали известны отдельные параметры готовящегося гаджета. В частности, электронная начинка базируется на фирменном 8-ядерном чипсете Exynos 7885, который способен развивать частоту 2,2 ГГц. Данная микросхема содержит видеоконтроллер Mali-G71 MP2, управляющий графикой. По данным Geekbench, новый защищенный смартфон от Samsung имеет в своем арсенале 3 ГБ «оперативки». Программным интерфейсом выступает актуальная версия ОС Android – 9 Pie.Недавно заявка на получение сертификата была подана в организацию Wi-Fi Alliance. Аппарат проходит под инженерным кодом SM-G398F. Предыдущая модель защищенного смартфона Galaxy Xcover 4 имела кодовое наименование SM-G389F.О стоимости новинки пока неизвестно.