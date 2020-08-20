Защищенный смартфон LG K31 оценен в $150

Компания LG Mobile пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью K31, которая оценена в 150 долларов. Новинка характеризуется 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+- и аллюмосиликатным защитным стеклом Panda King Glass, процессором MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп и 5 Мп сверхширокоугольным модулем, фронтальной камерой на 5 Мп, сканером отпечатков пальцев, разъемом Micro USB, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, 3,5-мм разъемом для наушников, защитой по военному стандарту MIL-STD 810G и предустановленной операционной системой Android 10.

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