Защищенный смартфон LG Q8 (2018) оценен в $480

Компания LG пополнила ассортимент смартфонов моделью LG Q8 (2018), которая может похвастаться защищенным исполнением. Новинку оснастили 6,2-дюймовым FullVision-дисплеем со стилусом, платформой Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16-Мп одинарной основной камерой с системой фазового автофокуса, 5 Мп фронтальной камерой с углом обзора 100°, сканером отпечатков пальцев, разъемами 3,5 мм и USB-C, модулями Wi-Fi и Bluetooth, отдельным аудиопроцессором и поддержкой технологии объемного звучания DTS:X, защитой по американскому военному стандарту MIL-STD 810G, пылевлагозащитой по IP68, а также аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.