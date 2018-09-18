Защищенный смартфон LG Q9 засветился в США

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) засветился смартфон с модельным номером LM-Q850FA. Эксперты уверены, что речь идет о защищенном смартфоне LG Q9, который еще не был представлен официально. Регистрация в FCC свидетельствует о скором анонсе устройства. По предварительным данным, LG Q9 получит защищенное исполнение, чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор 3550 мАч, а также предустановленную операционную систему Android O. Ориентировочная цена смартфона составляет 280 долларов.