Защищенный смартфон Motorola Defy 2021 готовится к релизу

В ближайшее время на рынке может появится защищенный смартфон Motorola Defy 2021.

Motorola Defy 2021 оснащен 6,5-дюймовым HD-экраном. Смартфон имеет большой аккумулятор емкостью 5000 мАч. Устройство работает на платформе Qualcomm Snapdragon 662 в паре с графикой Adreno 610. Конфигурация включает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для расширения памяти есть слот для карты памяти MicroSD.

Motorola Defy 2021 будет работать с коробки на операционной системе Android 10. Что касается камеры, смартфон имеет основную камеру на 48 МП, а фронтальная камера на 8 МП. Устройство имеет датчик отпечатков пальцев, акселерометр, электронный компас, GPS и гироскоп. Корпус смартфона защищен от пыли, песка, воды (IP68), а также имеет рейтинг MIL SPEC 810H - устойчивость к вибрации и термическим ударам.

Официальная дата релиза и стоимость смартфона не раскрыты.
Комментарии и отзывы Motorola Defy 2021
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