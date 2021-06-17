Защищенный смартфон Motorola Defy оценен в €325

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов защищенной моделью Motorola Defy (2021), которая появится в продаже в Европе уже на следующей неделе по цене в 325 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, прочным пластиковым корпусом с защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Moto UX.

Комментарии и отзывы Motorola Defy
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