Защищенный смартфон Nokia 800 Tough обойдется в 8 тысяч рублей

Компания HMD Global поделилась подробностями российского релиза недавно представленных телефонов Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip и Nokia 110. Итак, защищённый Nokia 800 Tough выйдет в черной расцветке по цене 7990 рублей, раскладушка Nokia 2720 Flip оценена в 6490 рублей, а самая доступная новинка Nokia 110 выйдет в синей, черной и розовой расцветках по цене в 1790 рублей. Nokia 110 станет доступен для покупки в октябре, а две другие модели появятся в течение осени.

Напомним, что Nokia 800 Tough оснащается защитой от воды на уровне IP68 и падений по военному стандарту MIL-STD-810G, 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 240:320, 2 Мп камерой, FM-радио, фонариком на 198 люмен, процессором Qualcomm 205, 512 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2100 мАч, слотом для карт памяти microSD до 32 ГБ, слотами для двух SIM-карт, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE и предустановленной KaiOS. Габариты телефона равны 145,4:62,1:16,11 мм, а масса – 161 г.