Защищенный смартфон Nokia XR20 обновили до Android 12

Компания HMD Global выпустила обновления до Android 12 для европейских пользователей защищенного смартфона Nokia XR20, который вышел в прошлом году с предустановленной ОС Android 11. Помимо всех нововведений апдейт несет в себе мартовский патч безопасности Android.

Напомним, что Nokia XR20 характеризуется прочностью в соответствии с американским стандартом MIL-STD810H, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480 5G, версиями на 4/64 и 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 13 Мп, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, дополнительной клавишей на корпусе, аккумулятором ёмкостью 4630 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и беспроводной на 15 Вт.