Защищенный смартфон Oukitel WP15 5G оценен в 300 долларов

Компания Oukitel объявила о том, что защищенный смартфон Oukitel WP15 станет доступен для покупки на AliExpress с 23 августа по цене в 300 долларов. Напомним, что новинка оснащается аккумулятором ёмкостью 15600 мАч, корпусом массой 485 граммов, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и обратной зарядки других гаджетов, платформой Mediatek Dimensity 700 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддержкой NFC, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, поддержкой сотовых сетей 5G, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, защитой в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G и степенями IP69K.