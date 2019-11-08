Защищенный смартфон Oukitel Y1000 скоро появится в продаже

Не так давно Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов самой тонкой моделью Oukitel Y1000, которому не страшны падения, пыль и погружения в воду.

Новинка получила яркие цвета корпуса, 6-дюймовый дисплей разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9, толщина 11,2 мм, масса 212 грамм, 4-ядерный процессор MediaTek MT6580p, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-память, двойную камеру с модулями разрешением 8 и 2 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор емкостью 3600 мАч и слот для карты памяти MicroSD.

Максимально низкую цену телефон получит 11 ноября - в день начала продаж, она будет составлять 99,99 долларов. В дальнейшем цена увеличится до 129,99 доллара.