Защищенный смартфон Panasonic ToughPad FZ-N1 оценен в 1900 долларов

2018-07-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Panasonic ToughPad FZ-N1; [116]
Компания Panasonic представила профессиональный смартфон ToughPad FZ-N1, который пришел на смену модели, вышедшей в 2016 году. Новинку оснастили 4,7 дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, чипсетом Snapdragon 660, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3200 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1. Отметим лазерный сканер штрихкодов, считыватель карт с магнитной лентой (опция), поддержку активных и пассивных стилусов, защиту от воды и пыли по стандарту (IP68) и защиту MIL-STD-810G, по которой смартфону не страшны падения с высоты до 2 метров. Цена Panasonic ToughPad FZ-N1 составляет внушительные 1900 долларов.


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