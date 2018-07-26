Защищенный смартфон Panasonic Toughbook T1 на Snapdragon 210 оценен в $1500

Компания Panasonic представила смартфон Toughbook T1, который предназначен для корпоративного сегмента и соответствует степеням защиты IP68 и MIL-STD-810G. Новинку также оснастили бюджетным чипсетом Qualcomm Snapdragon 210, 5-дюймовым HD-дисплеем, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и NFC, модемом LTE, 8 Мп основной камерой, аккумулятором на 3200 мАч с возможностью горячей замены, считывателем штрих-кодов и предустановленной ОС Android 8.1Размеры устройства равны 154,9:76,2:17,8 мм, а масса – 274,5 г. Также японский производитель представил планшет Toughbook L1, который отличается от смартфона семидюймовым экраном. Цена на обе новинки стартует от 1500 долларов.