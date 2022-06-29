Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro получил поддержку 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Galaxy XCover6 Pro, которая работает под управлением операционной системы Android 12 с прошивкой OneUI. Новинка характеризуется защитой от воды, пыли, ударов и падений согласно стандартам IP68 и MIL-810H, возможностью работы с мокрыми пальцами или в перчатках, съемной задней панелью, батареей ёмкостью 4050 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модулем NFC, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, программируемой клавишей Push-To-Talk, габаритами 168,8:79,9:9,9 мм и массой 235 граммов.