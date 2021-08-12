Защищенный смартфон Ulefone Armor 12 5G получит 8 ГБ ОЗУ

Сетевые источники раскрыли параметры защищенного смартфона Ulefone Armor 12 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, врезанной в дисплей селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с основным модулем разрешением 48 Мп, стереодинамиками громкостью до 106 дБ, поддержкой FM-радио без гарнитуры, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, корпусом с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра и предустановленной ОС Android 11.